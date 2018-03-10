وزير العدل الأمريكي ينتقد تجميد الأوامر التنفيذية لترامب

انتقد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، السبت، الفرع القضائي بالحكومة الاتحادية بسبب تجميد الكثير من الأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن بين الأوامر المجمدة حظر السفر وحجب تمويل اتحادي عن المدن التي لا تلتزم بتطبيق قوانين الهجرة والجمارك.

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وقال الوزير في كلمة ألقاها بجامعة "جورج تاون": "كل المحاكم تمتلك السلطة للفصل في قضايا وخلافات محددة لكنها لا تملك الفصل في المسائل المتعلقة بالسياسية".

وأضاف سيشنز: "الفروع المسؤولة مباشرة أمام الناس يجب أن تنال احترامهم اللائق"، مما نال استحسان وتصفيق الحاضرين في جامعة جورج تاون.

وأشار وزير العدل الأمريكي إلى أن الأوامر القضائية التي تصدرها المحاكم الاتحادية على مستوى البلاد هي تجاوز للسلطة القضائية على الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد على الأوامر القضائية هي أحكام محكمة تمنع الحكومة من تطبيق القوانين على أي فرد في الدولة قبل محاكمته بمن في ذلك الأشخاص الذين ليسوا طرفا في الدعوى القضائية.

ومنذ توليه السلطة في يناير 2017 صدر 22 أمرا قضائيا ضد الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، وشمل ذلك الأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي