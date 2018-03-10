الولايات المتحدة.. زيادة في عدد الوظائف و"استقرار" في نسبة البطالة

أعلنت الحكومة الأمريكية تسجيل زيادة ضخمة في الوظائف خلال شهر فبراير الماضي، فاقت كل الأشهر منذ أكثر من عام، مع تحسن ملحوظ في التوظيف في قطاعات البناء والبيع بالتجزئة والتصنيع.

وصرحت وزارة العمل في تقريرها الشهري المرتقب، أن أرباب العمل زادوا 313 ألف وظيفة جديدة خارج قطاع الزراعة الشهر الماضي، فيما يشكل أعلى زيادة في شهر منذ يوليو 2016، بينما ظلت نسبة البطالة عند 4.1% للشهر الخامس على التوالي.

وفاقت هذه النتائج توقعات خبراء الاقتصاد وشكلت دفعا إيجابيا للرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي تواجه فيه أجندته الاقتصادية التي تقوم على شعار "أمريكا أولا" صعوبات.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة 6.7 مليون شخص في فبراير، بينما لا يزال عدد الذين يعملون في وظائف بدوام نصفي 5.2 مليون شخص.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي