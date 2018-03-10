 
مباشر

ترامب: مقتنع بأن كوريا الشمالية ستلتزم بوعدها وقف الاختبارات الصاروخية

أخبار العالم

ترامب: مقتنع بأن كوريا الشمالية ستلتزم بوعدها وقف الاختبارات الصاروخية
Reuters Leah Millis
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jypw

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن كوريا الشمالية تعهدت للولايات المتحدة، خلال "اللقاءات" بين الجانبين، بوقف الاختبارات الصاروخية.

وقال ترامب، في تغريدة غامضة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "لم تجر كوريا الشمالية أي تجربة صاروخية منذ 28 نوفمبر من العام 2017، وتعهدت بعدم تنفيذها خلال لقاءاتنا".

إقرأ المزيد
دونالد ترامب ترامب: العمل جار لإتمام "الصفقة" مع كوريا الشمالية

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا مقتنع بأنهم سيلتزمون بهذا الوعد!".

ولم يوضح ترامب أو أي مسؤول من إدارته ما هي اللقاءات، التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، أو حتى توقيت عقدها.

ويأتي تصريح صاحب البيت الأبيض بعد يومين من إعلان قبوله دعوة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لعقد لقاء ثنائي بينهما، في تطور جاء في فترة من التوتر الكبير في العلاقات بين الطرفين ولاقى ترحيبا على المستوى الدولي.

المصدر: تويتر + RT

رفعت سليمان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة