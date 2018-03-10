ترامب: مقتنع بأن كوريا الشمالية ستلتزم بوعدها وقف الاختبارات الصاروخية

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن كوريا الشمالية تعهدت للولايات المتحدة، خلال "اللقاءات" بين الجانبين، بوقف الاختبارات الصاروخية.

وقال ترامب، في تغريدة غامضة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "لم تجر كوريا الشمالية أي تجربة صاروخية منذ 28 نوفمبر من العام 2017، وتعهدت بعدم تنفيذها خلال لقاءاتنا".

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.

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وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا مقتنع بأنهم سيلتزمون بهذا الوعد!".

ولم يوضح ترامب أو أي مسؤول من إدارته ما هي اللقاءات، التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي، أو حتى توقيت عقدها.

ويأتي تصريح صاحب البيت الأبيض بعد يومين من إعلان قبوله دعوة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لعقد لقاء ثنائي بينهما، في تطور جاء في فترة من التوتر الكبير في العلاقات بين الطرفين ولاقى ترحيبا على المستوى الدولي.

المصدر: تويتر + RT

رفعت سليمان