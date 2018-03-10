تيلرسون يجري مباحثات مع الرئيس الكيني

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الذي يقوم بجولة في دول إفريقية، أجرى لقاء مع رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، تناول قضايا متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، اليوم السبت، أن تيلرسون رحب بالإعلان المشترك الأخير بين كينياتا وزعيم المعارضة الكينية، رايلا أودينغا، واصفا إياه بـ"الخطوة الإيجابية باتجاه تسوية الخلافات العرقية والسياسية في كينيا".

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كما ذكر البيان أن تيلرسون وكينياتا ناقشا هزيمة حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية، والتي تعد هدفا مشتركا بين كينيا والولايات المتحدة، إضافة إلى بحثهما تعزيز بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال و"ضرورة إجراء عملية سياسية قابلة للاستمرار في جنوب السودان".

وفي وقت سابق من السبت، أفاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ستيف غولدستين، بأن تيلرسون ألغى جميع ارتباطاته ومواعيده ، في ثاني أيام زيارته الرسمية، إلى كينيا بسبب وعكة صحية.

وبدأ تيلرسون، يوم الأربعاء الماضي، جولته الإفريقية، والتي تعد أول زيارة له إلى هذه المنطقة منذ توليه الخارجية الأمريكية. ووصل إلى نيروبي قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتشمل جولته التي تستغرق حتى 13 مارس، أيضا تشاد وجيبوتي ونيجيريا. ويتوقع أن تكون مكافحة الإرهاب في صدارة محادثاته مع مسؤولين أفارقة.

المصدر: تاس

قدري يوسف