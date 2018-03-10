ترامب: الصين ما زالت متعاونة معنا بملف بيونغ يانغ!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره شي جين بينغ، أن بكين تستمر في التعاون مع واشنطن لتسوية ملف كوريا الشمالية.

وقال ترامب في تصريح له عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم السبت: "تحدثت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بإسهاب عن الاجتماع المرتقب لي مع (الزعيم) الكوري الشمالي كيم جونغ أون".

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Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٠ مارس، ٢٠١٨

وأضاف: "أخبرني الرئيس شي أنه يقدر عمل الولايات المتحدة على حل المشكلة دبلوماسيا، بدلا من اللجوء إلى البديل المشؤوم"، مشيرا إلى أن الصين "تستمر في تعاونها المفيد".

وكان الرئيسان الأمريكي والصيني أجريا، يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، ركز على لقاء ترامب المرتقب لكيم جونغ أون. ورحبا بالحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مؤكدين عزمهما على مواصلة الضغط حتى تتخذ بيونغ يانغ خطوات عملية لإنهاء الأزمة حول برنامجها النووي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أكدت يوم الخميس الماضي، أن ترامب سيقبل الدعوة للقاء كيم جونغ أون "في مكان وزمان سيتم تحديدهما"، وذلك ردا على إعلان مستشار الأمن القومي لرئيس كوريا الجنوبية، تشونغ أوي-يونغ، الاتفاق مع البيت الأبيض بشأن عقد لقاء بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي في مايو المقبل.

المصدر: وكالات

قدري يوسف