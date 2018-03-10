مقتل مسلح و3 رهائن بدار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا

أفادت الشرطة الأمريكية، بأنه تم العثور على مشتبه به في إطلاق نار و3 رهائن قتلى في دار لقدامى المحاربين في كاليفورنيا.

وأكد حاكم كاليفورنيا جيري براون، مقتل 3 رهائن أثناء الحادث، وجاء في بيان صدر عنه: "نشعر بالحزن العميق بسبب العنف الرهيب الذي أودى بحياة 3 أشخاص كرسوا حياتهم لخدمة لمحاربينا القدامى".

وفي وقت سابق صرح سناتور بالولاية بأن المهاجم شارك في برنامج "The Pathway Home" المخصص للمحاربين القدامى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مضيفا أن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.

وكان مسؤول في قوات الحماية المدنية الأمريكية ووسائل إعلام محلية قالوا، أمس الجمعة 9 مارس، إن مسلحا احتجز 3 رهائن في دار لقدامى المحاربين يقع في منطقة نابا فالي على بعد نحو 50 ميلا شمال شرقي سان فرانسيسكو.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا