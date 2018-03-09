مسلح يحتجز ثلاث رهائن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قال مسؤول في قوات الحماية المدنية الأمريكية ووسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة 9 مارس، إن مسلحا احتجز 3 رهائن في بيت قدامى المحاربين في كاليفورنيا.

وقالت الشرطة إن رجلا مسلحا يرتدي ملابس سوداء يحتجز 3 رهائن في بيت المحاربين القدامى بكاليفورنيا بيونتفيل.

وأفادت الشرطة نقلا عن شهود عيان بأن رجلا يحمل سلاحا أوتوماتيكيا دخل مكان احتجاز الرهائن.

NAPA CO SHERIFF: Police activity at the Veterans Home in Yountville. Please avoid the area. No action required. https://t.co/DAGVsOILnV — County of Napa (@CountyofNapa) 9 марта 2018 г.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيت قدامى المحاربين تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيها إن قوات إنفاذ القانون حلت بالمكان في أعقاب تقارير عن إطلاق النار.

وأكدت في التدوينة أن سلامة السكان والعمال هي أهم الأولويات.

وبينت أنها قامت بتنشيط بروتوكول الاستجابة للطوارئ الخاص، مضيفة أنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية.

جدير بالذكر أن بيت قدامى المحاربين في كاليفورنيا يقطنه قرابة 1000 شخص ممن شاركوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية، وفيتنام وأفغانستان والعراق.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي