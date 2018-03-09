الأمم المتحدة: أكثر من مليوني طفل في الكونغو الديمقراطية مهددون بالموت جوعا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من مليوني طفل في جمهورية الكونغو الديمقراطية مهددون بالموت جوعا.

وأشارت بيتينا لوشير، المسؤولة ببرنامج الأغذية العالمي (التابع للمنظمة الدولية) إلى أن من بين المليوني طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد حوالي 300 ألف طفل يعيشون في منطقة كاساي.

من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ينس لاركي، إن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، سيلتقي مانحين، الأسبوع القادم، في الكونغو حيث الظروف المعيشية تشهد تدهورا مستمرا.

وذكر المتحدث أن على المنظمة الدولية "مسؤولية كبرى في الكونغو الديمقراطية"، مشيرا إلى ضرورة عدم الإبطاء في تقديم المساعدات اللازمة لمحتاجيها هناك.

المصدر: رويترز

قدري يوسف