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لافروف: الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن يجب ألا يرتبط بشروط مسبقة

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لافروف: الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن يجب ألا يرتبط بشروط مسبقة
Sputnik Григорий Сысоев
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي يجب ألا يرتبط بأي شرط مسبق.

وقال لافروف للصحفيين بعد زيارته لإثيوبيا اليوم الجمعة: "بالطبع يجب أن يتطور مثل هذا الحوار على أساس الاحترام المتبادل وتوازن المصالح ويجب ألا يخضع لأي شروط مسبقة".

وقال لافروف "فيما يتعلق بمعاهدة ستارت 3 ، فإن جميع آليات التعاون بشأن تنفيذ هذه الوثيقة منصوص عليها في المعاهدة نفسها ، ويتم استخدامها في سياق عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في هذا الإطار".

وكانت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد ناشدت اليوم الجمعة 9 مارس، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بدء حوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي بعد كشف الرئيس الروسي عن ابتكار بلاده أسلحة جديدة.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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