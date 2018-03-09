لافروف: الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن يجب ألا يرتبط بشروط مسبقة
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي يجب ألا يرتبط بأي شرط مسبق.
وقال لافروف للصحفيين بعد زيارته لإثيوبيا اليوم الجمعة: "بالطبع يجب أن يتطور مثل هذا الحوار على أساس الاحترام المتبادل وتوازن المصالح ويجب ألا يخضع لأي شروط مسبقة".
وقال لافروف "فيما يتعلق بمعاهدة ستارت 3 ، فإن جميع آليات التعاون بشأن تنفيذ هذه الوثيقة منصوص عليها في المعاهدة نفسها ، ويتم استخدامها في سياق عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في هذا الإطار".
وكانت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد ناشدت اليوم الجمعة 9 مارس، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بدء حوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي بعد كشف الرئيس الروسي عن ابتكار بلاده أسلحة جديدة.
المصدر: نوفوستي
سعيد طانيوس