قمة لقادة العالم من النساء في ليتوانيا في يونيو المقبل

اقترحت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي التي تترأس مجلس القيادات النسائية الدولية، عقد القمة السنوية للقيادات النسائية الدولية في عاصمة ليتوانيا في الفترة ما بين 6و8 يونيو المقبل.

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي لقصر الرئاسة الليتواني: "ستعقد هذه القمة تحت رعاية رئيسة لتوانيا. وستشارك في فعالياتها التي ستجري في يونيو المقبل في مبنى البرلمان الليتواني نساء من ساسة العالم وستناقشن بالتعاون مع ممثلي رجال الأعمال والمجتمعين الأكاديمي والمدني طرق توسيع مشاركة النساء في السياسة وضمان الإمكانيات المتساوية في المجال الاقتصادي وإزالة العنف ضد النساء".

وأضاف المصدر أن ليتوانيا ستزورها في يونيو المقبل رئيسات كل من كرواتيا ومالطا ورئيسة وزراء إيسلندا وغيرهن من رئيسات الدول والحكومات الحاليات والسابقات المشاركات في مجلس القيادات النسائية الدولية.

وستصبح قمة العاصمة اللتوانية فيلنوس اجتماعا سابعا من نوعه، وهي تعقد سنويا في مختلف بلدان العالم.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا