أول تعليق من ترامب على لقائه المرتقب مع كيم جونغ أون

في أول تعليق له على لقاء القمة المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات لن ترفع عن بيونغ يانغ حتى التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وذكر ترامب مساء أمس الخميس عبر حسابه على "تويتر": "يتحدث كيم جونغ أون مع ممثلي كوريا الشمالية عن نزع الأسلحة النووية، لا مجرد تجميد (برنامج بيونغ يانغ النووي)، وكذلك لن تجرى أي تجارب صاروخية خلال هذه الفترة. ما أحرز هو تقدم عظيم لكن العقوبات ستبقى سارية حتى التوصل إلى الاتفاق".

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ مارس، ٢٠١٨

وأكد الرئيس الأمريكي في نهاية التغريدة أن العمل جار على طرح خطة للقاء المقبل بينه وبين كيم.

وسبق أن أكد مستشار الأمن الوطني الرئاسي الكوري الجنوبي جونغ إي يونغ للصحفيين في واشنطن أن الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي اتفقا على عقد لقاء قمة قبل نهاية مايو.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب سيقبل دعوة كيم للقاء، وسيتم تحديد مكان انعقاد الاجتماع وتوقيته مستقبلا.

المصدر: صفحة دونالد ترامب على "تويتر"

نادر عبد الرؤوف