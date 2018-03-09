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البيت الأبيض يكشف عمّا يجب أن يتضمنه أي اتفاق مع كوريا الشمالية

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البيت الأبيض يكشف عمّا يجب أن يتضمنه أي اتفاق مع كوريا الشمالية
AP Pablo Martinez Monsivais
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أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية للصحفيين، أن أي اتفاق مع كوريا الشمالية يجب أن يكون مصحوبا بآليات تحقق، أي التحقق من تنفيذ بنوده.

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وعلق المسؤول الأمريكي على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية، اليوم الجمعة قائلا: "من الواضح أن التحقق يتفق مع أي اتفاق مقبول يهدف إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، الذي لا رجعة فيه، ولن نوافق على أقل من ذلك".

وكشف تشون يي يونغ، المستشار الأمني الكوري الجنوبي للصحفيين، يوم الخميس، في واشنطن، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون مستعد لنزع السلاح النووي واللقاء شخصيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وافق على عقد اجتماع مباشر معه قبل مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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