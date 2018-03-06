ترامب: كوريا الشمالية صادقة في رغبتها بالحوار

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية صادقة في رغبتها بالدخول بالحوار مع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في واشنطن الثلاثاء، إن كوريا الشمالية صادقة في رغبتها بإجراء مفاوضات حول أسلحتها النووية، معتبرا أن العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ كان لها دور في هذا الصدد.

هذا ورحب الرئيس الأمريكي بالاتفاق على عقد قمة بين الكوريتين في أبريل المقبل في المنطقة منزوعة السلاح، وكتب في تغريدة على "تويتر" قائلا "يجري إحراز تقدم محتمل في المحادثات مع كوريا الشمالية. للمرة الأولى منذ سنوات عديدة تبذل كل الأطراف المعنية جهدا جادا. العالم يتابع وينتظر! ربما يكون أملا زائفا، لكن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب بعيدا في أي من الاتجاهين"!.

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المصدر: وكالات

علي جعفر