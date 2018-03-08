مظاهرات لليهود المتشددين ضد مشروع الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل

تظاهر مئات اليهود المتشددين دينيا، الخميس، في القدس احتجاجا على قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، مغلقين طريقا رئيسية ما دفع الشرطة للاشتباك معهم.

وذكر بيان، أن المتظاهرين سدوا طريقا يربط القدس بتل أبيب، قبل أن تفرقهم الشرطة وتعيد فتح الشريان المروري الحيوي.

وتأتي تظاهرة الخميس، غداة توقيف شاب عجز عن المثول أمام السلطات لطلب إعفاء بعد استدعائه للتجنيد.

ونظم اليهود المتدينون سلسلة احتجاجات في الأشهر الأخيرة بسبب توقيف شباب متشددين متهمين بالتحايل على أداء الخدمة العسكرية.

والتجنيد مفروض على معظم الإسرائيليين اليهود عند بلوغهم 18 عاما، ويخدم الرجال لعامين و8 أشهر والنساء لعامين.

وتعفي السلطات الإسرائيلية اليهود الأرثوذكس من الخدمة العسكرية، إذا كانوا يتابعون دروسا دينية، لكن بعد تقدمهم بطلبات للجيش للحصول على الإعفاء العسكري، لكن الكثير من الطلاب المتشددين يرفضون حتى تقديم الطلب.

وفي سبتمبر 2017، أسقطت المحكمة العليا إعفاء الطلاب اليهود الأرثوذكس في المدارس الدينية من الخدمة في الجيش، لكنها أجلت تنفيذ حكمها عاما، مفسحة المجال أمام الحكومة لتقديم قانون جديد.

ويشكل اليهود الأرثوذكس نحو 10% من السكان في إسرائيل ويطبقون شريعتهم بشكل صارم في حياتهم اليومية.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي