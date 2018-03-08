وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا يجب أن تظهر قوتها وترد بحزم على رسوم ترامب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، إن على أوروبا أن ترد بحزم على الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.

وشدد لودريان، خلال حوار مع قناة "سي نيوز" الإخبارية، على أن أوروبا يجب أن تظهر قوتها، ويجب أن ترد بحزم.

وأفاد وزير الخارجية الفرنسي بأن مقترح ترامب حاجز تجاري سيضر بالمصالح الأمريكية في المدى الطويل.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأمريكي، الخميس، أنه متمسك بخططه لفرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، لكنه سيكون لديه المرونة في تغييرها لدول بعينها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيكون منصفا ومرنا في هذه القضية بينما سيعمل على حماية العمال الأمريكيين.

وكان ترامب قد جدد، الثلاثاء، تأكيد نيته فرض الرسوم الجمركية على استيراد الصلب والألمنيوم، محذرا الاتحاد الأوروبي من "ضريبة كبيرة" على بضائعه لعدم تعامله بشكل جيد في التجارة مع واشنطن.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية كشفت، الثلاثاء، عن مسودة مقترحات تتحدث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الاتحاد من بعض المنتجات الأمريكية، وذلك ردا على خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا.

المصدر: وكالات + قناة "سي نيوز"

ياسين بوتيتي