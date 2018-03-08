بريطانيا.. احتجاجات حادة ضد محمد بن سلمان

أقيمت في العاصمة البريطانية لندن سلسلة مظاهرات احتجاجا على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة.

ونظمت أكبر هذه الحملات الاحتجاجية أمس أمام مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داونينغ ستريت، حيث احتشد مئات المواطنين تعبيرا عن إدانتهم لما يعتبرونه انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية، لا سيما فيما يخص الأزمة اليمنية.

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وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن أحد المحتجين اعتقل بعد رشق سيارة شرطية ببيضة لحظة وصول ولي العهد السعودي إلى المكان.

وذكرت الصحيفة أن الحملة نظمت من قبل ائتلاف المؤسسات المناهضة للحرب، بما فيها "الحملة ضد تجارة الأسلحة" وائتلاف "اوقفوا الحرب"، حيث كان المحتجون يهتفون شعارات "ارفعوا أيديكم عن اليمن وأوقفوا القصف فورا" و"لا تجعلوا اليمن يعيش في خوف" و"ليس مرحبا بالأمير السعودي هنا".

إلى ذلك نظمت مظاهرة احتجاجية أمام مبنى البرلمان البريطاني، حسب الصحيفة.

وصدرت تصريحات من قبل المعارضة البريطانية على زيارة الأمير محمد إلى لندن، حيث شدد زعيمها جيريمي كوربين على أن السعودية تتحمل المسؤولية عن معاناة ملايين اليمنيين بسبب الجوع.

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وهاجم كوربين، وهو زعيم حزب العمال، حكومة بلاده أيضا، متهما إياها بالتواطؤ في "الحرب غير المشروع"، وقال إن العسكريين البريطانيين هم الذين يقودون من الرياض العملية السعودية في اليمن.

من جانبها، ذكرت وزيرة الخارجية في حكومة الظل المعارضة إيميلي ثورنبيري في مجلس العموم أن "الوزراء البريطانيين يركعون أمام الأمير محمد"، مشيرا إلى أنه "لا يقف وراء الغارات السعودية في اليمن فقط، بل ووراء تمويل جماعات متطرفة في سوريا واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومضاعفة عدد الإعدامات المنفذة في المملكة مرتين منذ تعيينه وليا للعهد"، بحسب قولها.

المصدر: غارديان

نادر عبد الرؤوف