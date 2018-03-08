الداخلية البريطانية تعلق على حادث الاعتداء الذي استهدف ضابط روسي سابق في لندن

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد أن الضابط البريطاني الذي أصيب في هجوم باستخدام "مادة غير معروفة" على ضابط استخبارات روسي سابق منذ عدة أيام، يمكن أن يتكلم.

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وقالت راد في حديثها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس: "سمعت من مدير دائرة الشرطة لمكافحة الإرهاب أنه (ضابط الشرطة) بدأ يتكلم مع الناس، لكن ذلك لا يعني أن حالته ليست خطيرة".

وأضافت: "الحالة لا تزال جدية. إنه ليس في قسم العناية المركزة، لكن حالته لا تزال خطيرة".

ورفضت الوزيرة أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول طبيعة المادة المستخدمة في الهجوم، داعية البريطانيين إلى ضبط النفس في رد فعلهم على الهجوم وانتظار ظهور أدلة ثابتة على ما حدث.

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كما أكدت أنه ستكون لدى السلطات البريطانية خطة للرد على هذا الهجوم بعد ظهور الوقائع.

وكان العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) نقلا إلى المستشفى في مدينة سالزبوري جنوب غربي إنجلترا، في 5 مارس الجاري، وهما في حالة حرجة بعد إصابتهما بمادة كيميائية مجهولة.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا