ملف إصابة عميل بريطاني سابق بالتسمم
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عقدت خلية كوبرا البريطانية المكلفة بمكافحة الإرهاب اجتماعا طارئا علاوة على مواصلة الشرطة البريطانية تحقيقاتها في ملابسات إصابة سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي الأصل.
يذكر أنه كان عميلا سابقا لبريطانيا، ولكن من دون الكشف عن المادة التي استخدمت لتسميمه. هذا فيما تستمر محاولات جهات سياسية وإعلامية معادية لروسيا لتسييس القضية وتوجيه أصابع الاتهام لموسكو قبل استكمال التحقيقات ومن دون أدلة تذكر.
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