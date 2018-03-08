بمناسبة عيد المرأة.. الأمم المتحدة تدعو لمنح السلطة للنساء

سجل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فيديو خاصا بمناسبة عيد المرأة العالمي.

وتم نشر هذا الفيديو في قناة الخدمة الإخبارية التابعة للأمم المتحدة في يوتيوب.

وقال غوتيريش في تصريحه: "إننا نعيش في عالم يهيمن عليه وفي ثقافته الرجال. ويخص ذلك الحكومات وهيئات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة على حد سواء. ويعني ذلك أن المسألة الرئيسة للمساواة بين الجنسين هي مسألة السلطة. لذلك فإن مهمتنا الرئيسة هي أن نعطي السلطة للنساء".

وأضاف أن منظمته حققت المساواة بين مجموعة من كبار مسؤوليها وتسعى لتحقيق نفس الشيء على مستوى مدراء الأمم المتحدة في جميع بلدان العالم.

المصدر: Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا