داعية سلفي على الهواء لنائبة مصرية: "أنا داعشي وإرهابي" (فيديو)

احتدمت مشادة كلامية على الهواء بين النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب المصري والداعية السلفي وليد إسماعيل إثر انتقاد الأخير مشروع قانون "حبس الزوج في حال زواجه دون علم الزوجة".

وأكد الداعية السلفي أن الشرع لا يفرض على الزوج أن يبلغ زوجته، وأن "الزوجة التي تتطلق بسبب زواج زوجها لا تشم رائحة الجنة".

وانفعلت عجمي، خلال الحوار، قائلة: "إنت متعصب، والتعصب ده ودى المجتمع في داهية".

ورد إسماعيل: "متزعقليش إنتي واحدة ست ومتزعقليش، أنا مبخافش، أنا متعصب وإرهابي وداعشي، بس أنتوا بتدمروا الدولة".

المصدر: "مواقع مصرية"