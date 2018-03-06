روحاني يدشن 1200 هكتار من أشجار حزام العاصمة احتفاء بالنيروز
AFP NOAH SEELAM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jy4q
دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم طوقا من 1200 هكتار من أشجار الحزام الأخضر حول طهران، الذي بلغت مساحته بذلك 40 ألف هكتار في إطار الاحتفال بعيد رأس السنة الفارسية النيروز.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن روحاني غرس صباح اليوم شتلة أضافها للحزام في منطقة لواسانات شمالي طهران، ضمن فعاليات يوم التشجير الذي تحييه إيران مع حلول عيد النيروز كل عام.
#روحاني#غطاء_أخضرhttps://t.co/Q53iP1tTsu— وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) ٦ مارس، ٢٠١٨
وتحتفل إيران اليوم بأسبوع الموارد الطبيعية الذي يستمر حتى 13 مارس، حيث يتوجه الإيرانيون خلال العيد إلى الحدائق والغابات ليغرسوا الأشجار، ويستقبلوا عامهم الجديد.
المصدر: وكالات
أحمد باديان
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)