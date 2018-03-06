مشاهد تعرض لأول مرة.. منغيستو يجتاز الحواجز ويدخل قطاع غزة!

بثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية لقطات تعرض للمرة الأولى، ظهر فيها الإسرائيلي أبراهام منغيستو وهو يجتاز الحواجز في طريقه إلى غزة عام 2014.

ونقلت وكالة أنباء "سوا" الفلسطينية عن القناة التلفزيونية الإسرائيلية "12" أن منغيستو دخل إلى قطاع غزة، ثم أسرته حركة حماس، وهي تحتفظ به حتى الوقت الراهن.

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وعلّق يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" على المشاهد قائلا: "منغيستو يمشي وهو هائم على وجهه لا يعرف أين تقوده قدماه إلى أن وصل الجدار ودخل وبعدها تم اعتقاله".

وتساءل المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي السابق خلال برنامج بالخصوص في هذه القناة التلفزيونية قائلا: "لماذا لم يتم إيقافه أو منعه من قبل الجيش أو الجهات المسؤولة هناك؟".

ولفتت الوكالة إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لم تعلن عن أسر منغيستو بشكل رسمي، لكنها نشرت صورته ضمن ثلاثة آخرين بينهم الجندي شاؤول آرون وهدار غولدين.

المصدر: palsawa

محمد الطاهر