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ترامب لا يستبعد حضوره افتتاح سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس

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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إمكانية زيارة إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في القدس بعد نقلها من تل أبيب.

واستقبل ترامب اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض لإجراء محادثات. وعلق ترامب خلال اللقاء أن العلاقات بين بلاده وإسرائيل حاليا "أفضل من أي وقت مضى".

من جهته أشاد نتنياهو بقرار ترامب حول نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لبلاده قائلا "سيتذكر شعبنا هذا على مر العصور".

المصدر: رويترز

علي جعفر

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