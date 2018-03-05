حكومة ماليزيا تتحرك ضد "الأخبار الكاذبة" عشية الانتخابات

تخطط حكومة ماليزيا برئاسة نجيب عبد الرزاق لطرح تعديلات قانونية على البرلمان تحظر نشر "أخبار كاذبة" بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة الافتتاحية لدورة البرلمان، أكد ملك ماليزيا، سلطان ولاية كيلانتان، محمد الخامس، تأييده لجهود الحكومة لاعتماد قانون للتعامل مع "انتشار الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الملك إلى أنه "في الوقت الراهن لدى وسائل التواصل الاجتماعي تأثير قوي على صياغة قيم وثقافة المجتمع".

ونقلت وكالة "برناما" الماليزية عن الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء، والمتخصصة بشؤون القانون والبرلمان، أزالينا عثمان سعيد، قولها إن مشروع القانون من المتوقع أن توافق عليه الحكومة خلال أسبوعين، وبعد ذلك سيتم طرحه على البرلمان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة للبرلمان هي الأخيرة قبل الانتخابات التي من المقرر أن تجري في أغسطس المقبل.

ويتهم معارضو الحكومة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالفساد. ومنذ عام 2015 كانت هناك فضائح أثارتها تقارير إعلامية حول صفقات مشبوهة لصندوق "1 ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد" التنموي، الذي أسسه رئيس الوزراء الحالي.

وحجبت السلطات عددا من المواقع الإعلامية، واتخذت إجراءات ضد صحيفة "ذي إيدج" التي قامت بتغطية فضيحة الفساد المذكورة.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف