تركيا تطلب من ألمانيا اعتقال زعيم كردي

أرسلت الحكومة التركية مذكرة رسمية إلى ألمانيا، طلبت فيها من برلين توقيف الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، بشكل مؤقت وتسليمه لها لاحقا.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن مذكرة اعتقال مؤقتة صادرة عن محكمة تركية بحق صالح، أرسلت إلى المسؤولين الألمان يوم الجمعة الماضي، لكونه أحد المشتبه بهم بالوقوف وراء هجوم إرهابي وقع عام 2016، بالقرب من محطة قطارات وسط العاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 36 شخصا وجرح 349 آخرين.

وكانت محكمة تشيكية في العاصمة براغ، أخلت في 27 فبراير الماضي، سبيل مسلم بعد ثلاثة أيام من توقيفه بموجب مذكرة حمراء دولية.

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وردت حينها تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، بأن "بلاده ستلاحق مسلم أينما ذهب لمسؤوليته عن هجمات إرهابية في تركيا، بما فيها هجوم ساحة قزلاي بأنقرة".

وشارك الزعيم الكردي السابق، في تجمع نظمه أنصار "حزب العمال الكردستاني"، في العاصمة الألمانية برلين.

يشار أن الداخلية التركية أدرجت اسم "مسلم" في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالقائمة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.

المصدر: الأناضول