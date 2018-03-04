مجهولون يعتدون على مسجد في ألمانيا

تعرض مسجد الفاتح في مدينة بريمن، شمالي ألمانيا، اليوم الأحد، إلى اعتداء "إسلاموفوبي" للمرة الثانية خلال 6 أشهر.

وقام مجهولون بكتابة شتائم وعبارات معادية للإسلام على جدران وباب المسجد، وكذلك على جدران مركز تعليمي قيد الإنشاء يقع خلف المسجد.

وقال زكائي غوموش، رئيس جمعية المسجد، لوكالة الأناضول، إن المسجد تعرض لهجوم مشابه قبل 6 أشهر، وأدان بشدة مثل تلك الاعتداءات، معربا عن أمله في أن يتم القبض على المهاجمين سريعا.

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وأشار غوموش إلى أن التحقيق في الاعتداء الماضي لم يأت بأي نتيجة، وأن التحقيق في الهجوم الجديد لن يكون مختلفا كثيرا بحسب غوموش .

المصدر: الأناضول

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