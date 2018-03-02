صحيفة: الحكومة الألمانية وثقت 950 هجوما ضد المسلمين في 2017

أفادت صحيفة "نويه أوسنابروكنر تسايتونغ" الألمانية في طبعة السبت أن السلطات في البلاد، وثقت 950 هجوما على الأقل على مسلمين ومنشآت إسلامية مثل المساجد في عام 2017.

ونقلت الصحيفة عن بيانات قدمتها وزارة الداخلية الألمانية لمشرعين، أن 33 شخصا أصيبوا في الهجمات التي كان 60 منها موجها ضد مساجد ونُفذ بعضها بدماء خنازير.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم تتوفر بيانات للمقارنة مع العام السابق، بسبب أن الوزارة لم تبدأ في جمع بيانات منفصلة عن الهجمات المناهضة للإسلام بشكل مستقل عن الهجمات المناهضة للمهاجرين.

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وأظهرت البيانات أن كل مرتكبي تلك الهجمات تقريبا من المتطرفين اليمينيين.

وقال أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين للصحيفة إن عدد الهجمات على الأرجح أعلى من ذلك بكثير نظرا لعدم إبلاغ الضحايا في أحيان كثيرة عنها.

المصدر: رويترز