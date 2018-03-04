دبلوماسي إسرائيلي: سنعمل مع واشنطن لكبح جماح النظام الإيراني

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر "أيباك" الداعم لإسرائيل المنعقد في واشنطن، إن تل أبيب ستتعاون مع واشنطن لكبح جماح النظام الإيراني.

وأوضح دانون في كلمته أنه "من الضروري أن تركز الأمم المتحدة على المشاكل الحقيقية في العالم مثل إيران ومدى خطورة تهديدها ، لكن الأمم المتحدة تضيع الوقت والطاقة على الأصوات والتقارير الصادرة ضد إسرائيل".

وأعرب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عن ثقته بأن إسرائيل والولايات المتحدة ستنجحان في وقف إيران وتوسيع نظامها من الخليج إلى البحر المتوسط.

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وتطرق دانون في كلمته إلى " القائمة السوداء"، الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحق الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في القدس ومرتفعات الجولان المحتلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من مجلس حقوق الإنسان في حال صدرت القائمة المذكورة.

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية

نادين بطحة