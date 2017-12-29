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البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
Reuters Yuri Gripas
البيت الأبيض
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإسرائيل أبرمتا، في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، اتفاقا خاصا بالتصدي لإيران.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدثان بحضور مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنير (القدس، 22مايو/أيار). اتفاق سري بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة: "الوفدان (من البلدين) توصلا إلى اتفاق حول الأطر العامة للتعاون المستقبلي في مجال التعامل مع السياسات العدائية التي تتبعها إيران".

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أمس الخميس، في تقرير خاص، أن حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة صاغتا اتفاقا سريا لإنهاء "التهديد الإيراني" في اجتماع شارك فيه مسؤولون أمنيون واستخباراتيون من الجانبين وانعقد يوم 12 ديسمبر/كانون الأول في البيت الأبيض.

ونتجت عن هذا الاجتماع السري، حسب القناة الإسرائيلية العاشرة، صياغة وثيقة تجمع فيها إسرائيل والولايات المتحدة على إقرار عدة أهداف استراتيجية تتشاركها الدولتان، ومن شأن الاتفاق أن يضمن تحول المبادئ، التي تحدث عنها ترامب في خطابه الخاص حول إيران، يوم 13 أكتوبر/تشرين الثاني، إلى "خطوات تتخذ على الأرض".

وأوضح التقرير أن الاتفاق ينص على تشكيل 4 فرق عمل خاصة ستقوم بتنفيذ مهمات مختلفة لمنع المساعي الإيرانية في مجال الأسلحة النووية وتعزيز مواقعها في دول الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي

رفعت سليمان

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