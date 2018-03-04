الجيش التركي: إحكام السيطرة على 6 قرى وناحية في عفرين

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة التركية في بيان اليوم الأحد، إن قواتها أحكمت سيطرتها على 6 قرى وناحية في منطقة عفرين السورية، ضمن عملية "غصن الزيتون" .

وفي سياق العملية العسكرية التي يجريها الجيش التركي في منطقة عفرين السورية المتاخمة للحدود مع تركيا، أشارت رئاسة الأركان التركية في بيانها إلى تحييد 2612 مسلحا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية وصفتهم بـ"الإرهابيين" .

وأكد البيان العسكري التركي استمرار العملية ضد مسلحي تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" الكرديين، و"داعش" في المنطقة، شمال سوريا.

كما أشار البيان إلى أن الجيش التركي تمكن اليوم من "تطهير" قرية "حاج خليل" في عفرين بعد تحريرها جنبا إلى جنب مع وحدات من "الجيش السوري الحر" على حد تعبيره.

وقد أعلنت تركيا في الـ20 من يناير الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" بالتعاون مع عناصر من "الجيش السوري الحر"، وقالت أنقرة حينئذ إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين السورية .

المصدر: وكالات

علي الخطايبة