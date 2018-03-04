كاتب علماني يتعرض للطعن في بنغلادش

أقدم شاب على طعن الكاتب الشعبي "المعادي للإسلام" ظافر إقبال في سيلهت شمال بنغلادش، خلال إحدى الندوات، فيما اعتقلت الشرطة منفذ الاعتداء.

ولا يزال الكاتب(64 عاما)، المؤلف لأكثر الكتب رواجا، عن حرية التعبير والعلمانية، والذي اعتاد على إلقاء كلمات في الجامعات ودرس في الولايات المتحدة، لا يزال راقدا في المستشفى وحالته مستقرة.

وأكدت المصادر الأمنية أن الشاب ويدعى فيض الحسن (21 عاما)، هو تلميذ سابق في مؤسسة إسلامية، وأن التحقيق جار معه لبيان صلاته المحتملة بالجماعات المتطرفة.

وقال الحسن للمحققين، إن "من واجبه بصفته مسلما أن يتصدى للذين ينشطون ضد الإسلام"... و"ظافر إقبال هو عدو للإسلام".

وتقدر الشرطة، أن الحسن الذي كان والده يعمل في معهد إسلامي، تمكن من إقامة صلات مع متطرفين شنوا هجمات ضد ناشطين علمانيين في السنوات الأربع الأخيرة.

وتشتبه السلطات في وقوف مجموعة "أنصار الله بنغلا تيم" المتشددة، والتي تعتبر نفسها الفرع البنغلادشي لتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، وراء أكثرية الهجمات.

المصدر: أ ف ب