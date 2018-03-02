سويسرا.. إغلاق مركز العاصمة برن بعد تهديد بالتفجير

طوقت الشرطة السويسرية، اليوم الجمعة، منطقة بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالقرب من العاصمة برن بعد الإعلان عن تهديد تفجير المنطقة بالقنابل.

وقالت الشرطة في برن إنها اعتقلت شخصا مشتبه به، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات أمنية بما في ذلك تطويق المكان بغية التفتيش عن عبوات محتملة.

وذكرت القوات الأمنية بأن حركة القطارات لم تتأثر بالأمر، بيد أن الشرطة أجرت تغييرات على حركة السير.

وأوضحت السلطات أن المنطقة المحيطة بكنيسة "هولي جوست" الواقعة قرب المحطة في مركز المدينة، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.

المصدر: رويترز

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