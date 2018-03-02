متشددون في مالي ينشرون فيديو لرهينة فرنسية

نشرت جماعة متشددة على صلة بتنظيم "القاعدة" في مالي شريط فيديو ظهرت فيه المواطنة الفرنسية صوفي بترونين (72 عاما) المحتجزة كرهينة منذ نهاية عام 2016.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الفيديو تم نشره في وقت متأخر من مساء الخميس من قبل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بـ "القاعدة"، والمسؤولة عن اختطاف ما لا يقل عن 6 مواطنين غربيين في السنوات الأخيرة.

وحسب "رويترز"، فإن مقطع الفيديو القصير الذي تم نشره، تظهر فيه صوفي بترونين، وهي داخل خيمة وبجانبها علب الأدوية. ويتضمن الفيديو تسجيلا صوتيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول فيه "أنا سأحميكم". ومن غير المعروف متى تم تصوير لقطات الفيديو.

Al-Qaeda's Nusrat al-Islam wal Muslimeen (#JNIM) released a video "S.O.S." for elderly French hostage Sophie Petronin, showing her in medical duress pic.twitter.com/JMcS3RW9qQ — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 1 марта 2018 г.

وتحدث أحد أفراد عائلة بترونين، أرنو غرانولاك، أن حالتها الصحية تدهورت بشكل ملحوظ منذ نشر آخر مقطع فيديو ظهرت فيه في الصيف الماضي، واتهم السلطات الفرنسية بأنها تخلت عنها.

وجدير بالذكر، أن صوفي بترونين (72 عاما) كانت تعيش في مدينة غاو بشمال شرقي مالي منذ 15 عاما، حيث كانت تعمل في إحدى المنظمات غير الحكومية الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية. وتم اختطافها في ديسمبر عام 2016.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف