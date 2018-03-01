جنرال أمريكي: قد لا نستطيع تحمل تكاليف F-35

قال الفريق البحري الأمريكي، ماثياس وينتر، إن تكلفة الجيل الخامس من المقاتلات F-35 الأمريكية باهظة جدا، مؤكدا أنها قد تصبح ثقيلة جدا على الميزانية العسكرية.

وشدد وينتر، المسؤول عن تنفيذ برنامج تسليح F-35 الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، على أن "العمل على المقاتلات مستمر، لكن تكلفتها العالية جدا تسبب قلقا".

ونقلت صحيفة "The Washington Examiner"، عن ونتر تصريحات قال فيها إن تكلفة المقاتلات من الجيل الخامس تنخفض، "لكن ليس بالسرعة الكافية".

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وحذر الفريق البحري، من أن بقاء ديناميكية مستوى انخفاض تكلفة F-35 على ما هو عليه الآن، مع الزيادة المزمعة في عدد هذه الطائرات من 280 إلى أكثر من 800 بحلول نهاية عام 2021، فإن الطائرة ستكون "غير ممكنة التحمل" بالنسبة لبرنامج الميزانية الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير عديدة أفادت مرارا بعدد من المشاكل التقنية التي تواجهها المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس. وهكذا، في شهر أكتوبر من العام الماضي، تبين أن العديد من الطيارين ظهرت لديهم أعراض نقص الأكسجين، وفي شهر نوفمبر من نفس العام، جمد البنتاغون برنامج تزويد القوات المسلحة بالمقاتلة F-35 لمدة 30 يوما بعد أن وجدوا على هياكلها الصدأ.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم