فيسبوك: لا أدلة على تدخل روسيا في استفتاء Brexit

أبلغت شركة "فيسبوك" الأمريكية السلطات البريطانية بأن الخبراء لم يجدوا على الصفحات الإلكترونية التابعة لها دلائل على تدخل روسيا المفترض في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد مدير قسم السياسات البريطانية في "فيسبوك"، سيامون ميلنر، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة التكنولوجيا الرقمية والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني، داميان كولينز، يوم الأربعاء، أكد أن "فريق التحقيق لم يجد أي حسابات أو صحفات إضافية منسقة ومرتبطة بروسيا كانت تقدم إعلانات إلى المملكة المتحدة بشأن استفتاء الاتحاد الأوروبي أثناء الفترة المعينة، باستثناء النشاط المحدود الذي أبلغنا به سابقا".

وكان البرلمان البريطاني واللجنة الانتخابية طلبا من ثلاث أكبر شركات رقمية، وهي "فيسبوك" و"تويتر" وغوغل"، تقديم معلومات حول أي نشط مالي على حسابات مرتبطة بروسيا خلال فترة إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا





