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"الوحش القادم من الشرق" يجتاح بريطانيا (فيديو+ صور)

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تسببت موجة صقيع قادمة من سيبيريا بتساقط الثلوج فوق مناطق واسعة من بريطانيا اليوم، وأطلق على الموجة اسم "الوحش القادم من الشرق"، التي تسببت بإغلاق مدارس.

وتراكمت الثلوج في مناطق شرق بريطانيا بارتفاع عشرة سنتيمترات، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من تراجع درجات الحرارة إلى نحو عشر درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.

وفي العاصمة لندن، غطت الثلوج أجزاء منها، وهبت ضربت عاصفة ثلجية قصيرة الأمد، ومن المتوقع أن يستمر الطقس شديد البرودة بقية الأسبوع.

وألغيت خدمات قطارات وبعض الرحلات الجوية بينما نبهت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر وهم يواجهون العواصف الثلجية والجليد.

وهيمن الطقس شديد البرودة على أنحاء واسعة من أوروبا ليسبب فوضى في حركة السفر، حيث جلبت الموجة السيبيرية ثلوجا ورياحا قوية وأشد درجات الحرارة برودة منذ سنين إلى كثير من مناطق القارة.

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المصدر: رويترز

علي جعفر

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