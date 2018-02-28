"الوحش القادم من الشرق" يجتاح بريطانيا (فيديو+ صور)

تسببت موجة صقيع قادمة من سيبيريا بتساقط الثلوج فوق مناطق واسعة من بريطانيا اليوم، وأطلق على الموجة اسم "الوحش القادم من الشرق"، التي تسببت بإغلاق مدارس.

وتراكمت الثلوج في مناطق شرق بريطانيا بارتفاع عشرة سنتيمترات، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من تراجع درجات الحرارة إلى نحو عشر درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.

وفي العاصمة لندن، غطت الثلوج أجزاء منها، وهبت ضربت عاصفة ثلجية قصيرة الأمد، ومن المتوقع أن يستمر الطقس شديد البرودة بقية الأسبوع.

Hate all the people in my way taking pictures of snow in London*



*I hate myself pic.twitter.com/vzVtDjAOnh — Tim Johns (@timoncheese) February 28, 2018

Just spotted snow and lightning on the Newcastle Quayside - absolute whiteout. The River Tyne is down there somewhere, I promise. pic.twitter.com/on2BGdqvIj — Daniel Milligan (@danielrmilligan) February 28, 2018

وألغيت خدمات قطارات وبعض الرحلات الجوية بينما نبهت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر وهم يواجهون العواصف الثلجية والجليد.

Watches the Winter Olympics once...🎿



There’s so much snow in London that people are skiing in the streets https://t.co/ZA5ve6y8KZpic.twitter.com/ucxJX2xnKz — Metro (@MetroUK) February 27, 2018

وهيمن الطقس شديد البرودة على أنحاء واسعة من أوروبا ليسبب فوضى في حركة السفر، حيث جلبت الموجة السيبيرية ثلوجا ورياحا قوية وأشد درجات الحرارة برودة منذ سنين إلى كثير من مناطق القارة.

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المصدر: رويترز

علي جعفر