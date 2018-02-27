الثلج يغلق المدارس في روما!

تسبّب تساقط الثلج الكثيف على مدينة روما بتعطيل العديد من مرافقها الحيوية.

وأدّى تساقط الثلج بكثافة على العاصمة الإيطالية ليلة 26 فبراير الجاري، والتي نادرا ماتشهد مثل هذه الحالة الجوية، إلى إغلاق المدارس وتعطيل حركة الطيران في أكبر مطاراتها (فيوميتشنو) حيث لا يعمل فيه إلا مدرج واحد من أصل أربعة مدارج.

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كما تعطلت حركة مطار (تشامبينو) نهائيا خلال الليلة العاصفة. كما تسبب تساقط الثلج في عرقلة حركة المرور بشكل كبير وتم تغيير جدول عمل وسائل النقل العامة، واللجوء إلى قوات الجيش لفتح الطرقات وإزالة الثلوج المتراكمة منها.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو