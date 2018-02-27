مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية

قدم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المبكرة بفنزويلا في 22 أبريل والتي ستقاطعها المعارضة.

وقال مادورو خلال تقديم ملفه إلى رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا، بحسب ما نقله التلفزيون "هذه خطة الوطن حتى العام 2025، والتي تقضي بتعزيز إرث قائدنا المحبوب هوغو تشافيز.. نحو الازدهار الاقتصادي".

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وقبيل ذلك، توجه مادورو بقميصه الأحمر التقليدي إلى ضريح تشافيز، الذي حكم فنزويلا بين 1999 و2013.

وصرح الناشط في الحزب الحاكم هيكتور كاديناس "سننتخبه مجددا، مع بطاقة التصويت سنحل المشاكل التي نعاني منها".

ودعا الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو إلى انتخابات مبكرة في 22 أبريل مفاجئا المعارضة المنقسمة، بعدما كانت مقررة نهاية العام الجاري.

وأصدرت منظمة الدول الأمريكية في 23 فبراير، قرارا تناشد فيه الحكومة الفنزويلية إرجاء الانتخابات للسماح بإجرائها مع جميع الضمانات اللازمة لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية وذات مصداقية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، أعلن، الثلاثاء، أن بلاده طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة، إرسال مراقبين لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية في 22 أبريل.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي