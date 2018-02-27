فنزويلا تطلب من الأمم المتحدة إرسال مراقبين أثناء الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة، إرسال مراقبين لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية في 22 أبريل.

وقال أريازا، في مؤتمر صحافي في جنيف على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: "بحثنا هذه القضية، يوم الاثنين، مع الأمين العام" أثناء وجوده في جنيف، مضيفا "الآن ننتظر رد الأمم المتحدة".

وأوضح الوزير أن وجود مراقبين أمميين سيجيز "مراقبة ومواكبة العملية الانتخابية" و"يمكنهم أن يكونوا حاضرين أثناء أعمال التدقيق السابقة للاستحقاق والتالية له".

ودعا الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو إلى انتخابات مبكرة في 22 أبريل مفاجئا المعارضة المنقسمة، بعدما كانت مقررة نهاية العام الجاري.

وأصدرت منظمة الدول الأمريكية في 23 فبراير، قرارا تناشد فيه الحكومة الفنزويلية إرجاء الانتخابات للسماح بإجرائها مع جميع الضمانات اللازمة لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية وذات مصداقية.

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ويواجه مادورو الذي انتخب عام 2013 تراجعا كبيرا في شعبيته في بلاده النفطية الغارقة في الأزمة مع انهيار وضعها الاقتصادي ومعاناتها من نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية.

المصدر:وكالة فرانس برس

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