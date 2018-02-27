أول متحول جنسيا يلتحق بالجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن قبولها في صفوف الجيش الأمريكي أول متعاقد متحولا جنسيا أو Transgender.

وأكد ممثل البنتاغون، الميجور ديفيد إيستبورن، في حديث لصحفيين أن أول متحول جنسيا وقع عقد انخراطه في صفوف القوات الأمريكية. ولم يكشف إيستبورن عن اسم المجند، مضيفا أنه سيخضع قريبا لدورة تدريبية للمجندين الجدد قبل أن ينضم إلى القوات العسكرية.

First transgender recruit signs contract to join military after Trump's ban was lifted https://t.co/yJA0EsWFXopic.twitter.com/PqWTSPnSYS — The Hill (@thehill) 26 февраля 2018 г.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتحق فيها فرد متحول جنسيا بالجيش الأمريكي علنيا ورسميا، فيما لم يتضح بعد عدد محدد للمتحولين جنسيا الذين يخدمون الآن في صفوف القوات العسكرية الأمريكية. وحسب معطيات وكالة رويترز فإن الحديث قد يدور عن 4000 فرد.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول العام الماضي فرض حظر على منح المتحولين جنسيا إمكانية الخدمة "بأي طريقة" في صفوف الجيش، بينما أصدرت المحاكم الاتحادية في كل من بالتيمور وواشنطن وسياتل وريفرسايد أحكاما ترفض حظر ترامب.

كما أصدر البنتاغون تعميما خاصا يصف فيه بالتفاصيل الطريقة التي ينبغي على المتحولين جنسيا التمسك بها خلال خدمتهم في الجيش. ويضم التعميم، على وجه الخصوص، أنواع الملابس الداخلية التي يتعيّن على المجندين احتمال ارتدائها.

وكان من المتوقع أن يبدأ البنتاغون تجنيد المتحولين جنسيا بشكل رسمي اعتبارا من يناير الماضي.

المصدر: وكالات

ناتاليا أوسمان