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السلطات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص بحجة الانتماء لـ"داعش"

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السلطات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص بحجة الانتماء لـ
Reuters Ronen Zvulun
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أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال 3 فلسطينيين زعمت أنهم ينتمون لتنظيم "داعش" .

وذكر "شين بيت" أن المشتبه فيهم الثلاثة هم من بلدة أم الفحم داخل الخط الأخضر، أحدهم قاصر، مدعيا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في المسجد الاقصى على غرار الهجوم الذي ادى إلى مقتل جنديين إسرائيليين في 14 يوليو الماضي.

واضاف أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد معابد وكنائس، بالاضافة إلى استهداف عناصر الجيش الإسرائيلي.

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المصدر: جيروزاليم بوست

نادر عبد الرؤوف

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