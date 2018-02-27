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طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق الحدود الروسية

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طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق الحدود الروسية
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طائرة استطلاع أمريكية
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أعلن مرصد "CivMilAir" المتخصص في متابعة حركة الطيران الحربي، أن طائرتي استطلاع أمريكيتين قامتا بطلعات استطلاع فوق الحدود الروسية.

وذكر مصدر في المرصد أن طائرة استطلاع من نوع "EP-3 Aries" تحمل رقم "157326" أقلعت من قاعدة جوية في جزيرة كريت اليونانية، وحلقت لمدة ساعات فوق سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار.

كما أكد المصدر ذاته أن طائرة بلا طيار أمريكية من نوع "RQ-4A Global Hawk" تحمل رقم "2043-10" انطلقت من قاعدة جوية في جزيرة سيسيليا، حلقت على طول سواحل القرم.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الروسي اعترض أكثر من مرة طائرات عسكرية أمريكية حلقت فوق الحدود الروسية، كما دعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى التوقف عن القيام بمثل هذه الطلعات، إلا أن البنتاغون رفض ذلك.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي

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