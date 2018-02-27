طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق الحدود الروسية

أعلن مرصد "CivMilAir" المتخصص في متابعة حركة الطيران الحربي، أن طائرتي استطلاع أمريكيتين قامتا بطلعات استطلاع فوق الحدود الروسية.

Heading back to Souda Bay from a Black Sea mission 👀



🇺🇸 US Navy

EP-3 Aries 157326 pic.twitter.com/ugFqaWVjyu — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) February 26, 2018

وذكر مصدر في المرصد أن طائرة استطلاع من نوع "EP-3 Aries" تحمل رقم "157326" أقلعت من قاعدة جوية في جزيرة كريت اليونانية، وحلقت لمدة ساعات فوق سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار.

كما أكد المصدر ذاته أن طائرة بلا طيار أمريكية من نوع "RQ-4A Global Hawk" تحمل رقم "2043-10" انطلقت من قاعدة جوية في جزيرة سيسيليا، حلقت على طول سواحل القرم.

54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline



🇺🇸 US Air Force

RQ-4 Global Hawk#UAV#dronepic.twitter.com/C1Dq3xVKad — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) February 26, 2018

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الروسي اعترض أكثر من مرة طائرات عسكرية أمريكية حلقت فوق الحدود الروسية، كما دعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى التوقف عن القيام بمثل هذه الطلعات، إلا أن البنتاغون رفض ذلك.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي