شيوعيو فنزويلا يرشحون مادورو للرئاسة

رشح الحزب الشيوعي الفنزويلي، أمس الاثنين، الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو، لمنصب رئيس الدولة لفترة جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 أبريل المقبل.

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ونقلت وكالة "آ في إن" بيان الأمين العام للحزب الشيوعي أوسكار فيغيرا خلال مناسبة رسمية في كاراكاس مكرسة لتقديم مرشح: "إننا نسلم علم حزبنا إلى الرفيق نيكولاس مادورو".

وجرى، في وقت سابق، ترشيح مادورو من قبل الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا.

هذا ويسجل الرئيس مادورو، اليوم الثلاثاء، ترشيحه رسميا في المجلس الانتخابي الوطني للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا