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مادورو يسجل رسميا كمرشح في الانتخابات الرئاسية

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مادورو يسجل رسميا كمرشح في الانتخابات الرئاسية
AFP
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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من المقرر أن يسجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اسمه رسميا يوم 27 فبراير، كمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 22 أبريل المقبل.

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وقال نائب رئيس الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، داريو فيفاس: "ندعو شعبنا لمرافقتنا يوم الثلاثاء القادم، لنرافق معا رئيسنا مادورو إلى المجلس الانتخابي الوطني لتسجيله كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل رسمي".

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم كان قد اقترح في بداية فبراير الجاري، ترشيح نيكولاس مادورو لخوض الانتخابات الرئاسية.

من جانبها رفضت المعارضة الفنزويلية التي توحدت في تكتل "الوحدة الديمقراطية"، المشاركة في الانتخابات ولذلك يبقى مادورو المرشح الوحيد حتى الآن.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

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