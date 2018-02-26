قبيل جولته الإفريقية.. أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي اليوم في إسطنبول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الاجتماع بين أردوغان والسراج عقد في قصر بيلربي وراء أبواب مغلقة واستمر لساعة واحدة تقريبا، دون شرح مضمون المفاوضات.

وعقد الرئيس التركي هذا اللقاء قبل مغادرة البلاد في جولة إفريقية تستغرق 5 أيام وتشمل الجزائر ثم موريتانيا والسنغال ومالي.

وفي أول محطة له في هذه الجولة، من المتوقع أن يعقد أردوغان لقاء مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيبحث الزعيمان سبل تطوير التعاون الثنائي في محاربة الإرهاب وكيفية رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حسب موقع "تركيا الآن".

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف