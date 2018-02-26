صالح مسلم يمثل أمام القضاء التشيكي وأنقرة تقدم إلى براغ طلبا لتسليمه

أعلنت الحكومة التركية أن الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي صالح مسلم، الذي أوقف أمس في العاصمة التشيكية براغ سيمثل اليوم أمام إحدى المحاكم هناك.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، في حديث لقناة "إن تي في" التركية،: "نطلب من التشيك، وفقا للقوانين السارية بيننا، تسليم صالح مسلم إلى تركيا، حيث يعتبر رئيس منظمة إرهابية ويقود أنشطة إرهابية ضد تركيا في الوقت الحالي".

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من اعتقال مسلم في براغ بطلب من رئاسة دائرة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول في المديرية العامة للأمن التركية.

وكانت وزارة العدل التركية قد أكدت مساء أمس أنها شرعت في إعداد الوثائق المطلوبة لتسليم المسؤول الكردي الموقوف الذي أصدرت أنقرة مذكرة اعتقال بحقه و47 مسؤولا رفيعي المستوى آخرين في حزبه في نوفمبر عام 2016.

وفي 13 من الشهر الجاري، أدرجت الحكومة التركية مسلم على لائحة "أكثر الإرهابيين الملاحقين" متوعدة بتقديم أربعة ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) مقابل تسليمه، ويواجه المسؤول الكردي تهم الإخلال بوحدة الدولة والقتل العمد والإضرار بالممتلكات العامة ونقل مواد خطيرة، وذلك على خلفية تفجير استهدف حديقة غوفان في العاصمة التركية في مارس 2016.

المصدر: الأناضول

نادر عبد الرؤوف