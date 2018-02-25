القبض على صالح مسلم في التشيك

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بتوقيف الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي صالح مسلم في العاصمة التشيكية براغ اليوم الأحد.

وورد هذا الخبر بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام تركية أن مسلم لوحظ في فندق ماريوت في العاصمة التشيكية.

وسبق أن أصدرت السلطات التركية في نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق مسلم، و47 مسؤولا رفيع المستوى آخرين في "الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية تحت ذريعة صلاته مع "حزب العمال الكردستاني".

وفي 13 من الشهر الجاري أدرجت الحكومة التركية مسلم على لائحة "أكثر الإرهابيين الملاحقين" متوعدة بتقديم أربعة ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) مقابل تسليمه.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف