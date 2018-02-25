انفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية

أعلنت شرطة مقاطعة ليسترشير الواقعة وسط بريطانيا عن عدم وجود دلائل في المرحلة الراهنة تشير إلى صلة الانفجار الضخم الذي هز المنطقة، مساء الأحد، بالإرهاب.

وأكدت شرطة ليسترشير في بيان صدر إثر الانفجار ونشر على موقعها الإلكتروني، إصابة أربعة أشخاص جراء الحادث.

#Leicester incident update. We have taken four patients to the Leicester Royal Infirmary at this stage @Leic_hospital Ambulance crews, our HART and @EMICS Drs remain on scene. — East Midlands Ambulance Service NHS Trust (@EMASNHSTrust) 25 февраля 2018 г.

وسبق أن أغلقت الشرطة شارع Carlisle وجزء من طريق Hinckley في مدينة ليستر عقب وقوع الانفجار، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، مضيفة أن جميع خدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث دون توضيح سبب الانفجار.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن قسم الحرائق أرسل 6 سيارات إطفاء إلى المكان.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار وقع عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، ودمر منزلا ومحالا تجارية بجانبه.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) February 25, 2018

coventrytelegraph.net

المصدر: leics.police.uk + مواقع إخبارية بريطانية

إينا أسالخانوفا