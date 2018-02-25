 
مباشر

انفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية

أخبار العالم

انفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية
SWNS:SOUTH WEST NEWS SERVICE
انفجارضخم في مدينة ليستر وسط بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwya

أعلنت شرطة مقاطعة ليسترشير الواقعة وسط بريطانيا عن عدم وجود دلائل في المرحلة الراهنة تشير إلى صلة الانفجار الضخم الذي هز المنطقة، مساء الأحد، بالإرهاب. 

وأكدت شرطة ليسترشير في بيان صدر إثر الانفجار ونشر على موقعها الإلكتروني، إصابة أربعة أشخاص جراء الحادث.

وسبق أن أغلقت الشرطة شارع Carlisle وجزء من طريق Hinckley في مدينة ليستر عقب وقوع الانفجار، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، مضيفة أن جميع خدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث دون توضيح سبب الانفجار.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن قسم الحرائق أرسل 6 سيارات إطفاء إلى المكان.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار وقع عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، ودمر منزلا ومحالا تجارية بجانبه.

coventrytelegraph.net
مكان الحادث قبل الانفجار

المصدر: leics.police.uk + مواقع إخبارية بريطانية

إينا أسالخانوفا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة