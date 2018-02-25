الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو في ملفي الفساد "4000" و"3000" يوم الجمعة القادم

تعتزم الشرطة الإسرائيلية استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستجواب تحت طائلة التحذير يوم الجمعة القادم في ملفي الفساد "4000" (قضية "بيزك" – "واللا") و"3000" (الغواصات).

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ويتمحور الملف 4000 حول شبهات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم تسهيلات بملايين الدولارات لرجل الأعمال وصاحب موقع "واللا" الإخباري العبري وشركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل دعم نتنياهو إعلاميا من الموقع.

وفي وقت سابق من اليوم مددت الشرطة اعتقال 6 من المشتبه بهم في الملف 4000 إلى يوم الغد الاثنين، وهم ألوفيتش وزوجته إيريس، ونجله آور، والرئيسة التنفيذية لشركة "بيزك" ستيلا هندلر، ونائب رئيس الشركة عميقام شورر، والمقرب من نتنياهو نير حيفتس.

ويواجه نتنياهو في ملف 3000 اتهامات بالفساد متعلقة بصفقة شراء 6 غواصات من شركة "تيسيكروب" الألمانية للجيش الإسرائيلي.

وأفاد تقرير التلفزيون الإسرائيلي أن شاهد الدولة في القضية 4000، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فليبر، قدم معلومات للشرطة في قضيتي 1000 و2000 ضد نتنياهو وعقيلته سارة.

المصدر: i24news.tv

إينا أسالخانوفا