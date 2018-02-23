كوريا الجنوبية تبرر استقبالها جنرالا كوريا شماليا

دافعت الحكومة الكورية الجنوبية، الجمعة، عن اعتزامها استقبال الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول، الذي يعتقد أنه المسؤول عن هجوم وقع عام 2010 على سفينة كورية جنوبية.

إقرأ المزيد

ودعا المتحدث باسم وزارة الوحدة بسيئول إلى تفهم زيارته وذلك بعد خروج احتجاجات ضد زيارة كيم، حيث قال إن الحكومة تأمل أن تشجع على الحوار وتحسن العلاقات بين الدولتين.

ودفاعا عن استقبال المسؤول الكوري الشمالي، أفاد المتحدث للصحفيين بأنه من الصعب التأكد بالضبط من المسؤول عن الهجوم.

وصرح: "من الواضح أن كوريا الشمالية تتحمل المسؤولية عن غرق السفينة الحربية وأن كيم كان يرأس مكتب الاستطلاع في هذا الوقت"، مضيفا أن سيئول كانت مقيدة في تحديد المسؤول عن الهجوم، على حد قوله.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يرأس كيم يونغ شول، وهو رئيس سابق لوكالة الاستخبارات الكورية الشمالية، ومكتب الاستطلاع ويشرف على العلاقات بين الكوريتين في حزب العمال الحاكم في الشمال.، وفدا لحضور المراسم الختامية للأولمبياد في كوريا الجنوبية.

ويتهم كيم بالتخطيط لتفجير سفينة حربية كورية جنوبية عام 2010 مما أسفر عن مقتل 46 شخصا.

إلى ذلك، وصلت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة بالبيت الأبيض، إلى كوريا الجنوبية اليوم لحضور مراسم اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأحد.

وقالت إيفانكا "إنه لمن دواعي الشرف العظيم أن أكون هنا في كوريا الجنوبية مع الوفد الأمريكي، ونحن متحمسون جدا لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 ليهتفوا لفريق الولايات المتحدة ونعيد تأكيد التزامنا القوي والدائم مع شعب جمهورية كوريا".

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي